"النواب" يسّلم مقرات مجلس الشيوخ عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي

عقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، اجتماعًا مساء اليوم، برئاسة المستشار علاء فؤاد - وزير شؤون المجالس النيابية، بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، ممثل عن وزارة المالية، وأعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.

ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على الهيكل التنظيمي لمجلس الشيوخ والذي تمت صياغته بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية المقررة بنص المادتيْن (248، 249) من الدستور وقانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020، على أن يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إدخال تعديلات يسيرة عليه بما يتوافق والتوجهات الحديثة للدولة المصرية.

كما وافقت اللجنة -من حيث المبدأ- على الطلبات المقدمة من 546 من العاملين بمجلس النواب لنقلهم إلى مجلس الشيوخ، ومخاطبة مجلس النواب للنظر في الموافقة على نقلهم.

واستعرضت إجراءات حصر الأصول التي كانت مملوكة لمجلس الشورى الملغي والتي آلت لمجلس النواب، بما فيها مبناه الرئيسي بالقاهرة وتجهيزاته، واتخذت الإجراءات اللازمة لنقلها إلى مجلس الشيوخ، على أن تتولى اللجنة إدارتها لحين تشكيله، وأرجأت التسليم الفعلي للمبنى الرئيسي وتجهيزاته لما بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.