"التضامن" و"التنظيم والإدارة" يبحثان تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة

عقدت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اجتماعا لمناقشة تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة ومستلزمات رؤيتها الجديدة في تطوير رؤيتها ووظائفها وخدماتها، واستعداداتها للانتقال إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية، وذلك بحضور عدد من قيادات الجانبين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية تحديث الهيكل بشكل يتناسب مع المرحلة الحديثة التي تمر بها الوزارة، خاصة بعد صدور قانوني الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 والتأمينات رقم 148 لسنة 2019، وفي ظل اتجاه الوزارة بقوة نحو الحوكمة والتحول الرقمي والتركيز على تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وتنفيذ استيراتيجية التحول من الدعم إلى الإنتاج والتمكين وكذلك الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير مؤسسات الرعاية، هذا بالإضافة إلى تطلع الوزارة لأداء وظائف جديدة تتناسب مع تطور احتياجات المجتمع المصري في نفس الوقت الذي تسعى الدولة إلى ترشيد مواردها.

ومن جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز يعد بيت الخبرة للحكومة المصرية ولديه من المهارات الكفء والخبرات المهنية ما يمكنه من تقديم كل أشكال الدعم الفني والإداري لتطوير كل الأجهزة الإدارية للدولة بشكل يعاون كل وحدات الجهاز الإداري للدولة كوزارة التضامن الاجتماعي على أداء عملها وهو ما ينعكس على الخدمات المقدمه منها للمواطنين.

وأضاف أن الجهاز يراعي في تحديث الهياكل التنظيمية للوزارات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، والذي تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة، وهي التخطيط الاستيراتجيي، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، والدعم التشريعي ونظم المعلومات والتحول الرقمي.