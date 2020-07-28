وزيرة الهجرة تتدخل لنقل مصري تعرض لحادث بالسعودية إلى مستشفى مؤهل

في إطار حرص وزارة الهجرة على متابعة أحوال المصريين بالخارج، تابعت الوزارة عن كثب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض الشاب "ح.أ" لحادث بمدينة رفحاء بالمملكة العربية السعودية، أدى إلى حدوث كسور بالفكين وكسور متعددة بعظام الجمجمة ورشح ونزول مياه في المخ.

وعلى الفور، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع مرافق المريض والذي أكد أن الحالة بحاجة إلى دخول غرفة العمليات بصورة عاجلة حسبما أفاد الأطباء بالمملكة، وأن المريض موجود بمستشفى الأمير عبد العزيز بن مساعد بمدينة عرعر وهي غير مؤهلة لهذا النوع من العمليات، مضيفًا أن عدة مستشفيات أبلغتهم بعدم توافر الأجهزة التي تحتاجها هذه العمليات الدقيقة، وأن المستشفيات التي لديها الاستعداد طبيًا لمثل هذا النوع من الجراحات لا يوجد بها أماكن خالية، معربًا عن شكره لاهتمام الدولة بأبنائها وقت الشدة.

وبدورها، قامت السفيرة نبيلة مكرم بالتواصل والتنسيق مع رموز الجالية المصرية بالمملكة، إضافة إلى الجهات المعنية لتوفير مكان للمريض بمستشفى مؤهل في المملكة العربية السعودية بصورة عاجلة.

وقالت وزيرة الهجرة إنه بالفعل تم التصديق على نقل المريض بطائرة مجهزة إلى مستشفى الملك فهد بالمملكة العربية السعودية حيث يوجد مكان خالٍ هناك مجهز لاستقبال الحالة.

وأضافت الوزيرة أنه تمت متابعة نقل المريض حتى تحركه إلى المطار لنقله مستشفى الملك فهد ليخضع للجراحات التي تحتاجها حالته، معربة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل.