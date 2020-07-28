رئيس الوزراء اليمني: البروتوكولات الموقعة مع مصر عصب التنمية في بلادنا

قال معين عبدالملك، رئيس الوزراء اليمني، إن بلاده تواجه صعوبات في التعامل مع الميليشيات الحوثية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن اتفاق الرياض ساهم في دعم الموقف للأفضل.

وأضاف "عبدالملك"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن مصر حققت نموذجا مختلفا، وتظل البروتوكولات المبرمة بين البلدين والتي شهدها رئيس الوزراء المصري مؤخرا، هي عصب التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الرئيس السيسي قد أوضح بأن "الصفر" ليس شئ سيئ لتبدأ منه اليمن، ولكن المعركة الأساسية هي معركة البناء: "قال لي لازم الناس تشوف حاجة، وإذا رأوا بصيص أمل في التنمية - وهو ما فقد في اليمن طيلة 10 سنوات - فسيكون ذلك دافعا نحو السلام".

وأكد أن بلاده تعد لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، حيث إن بلاده تحتاج للدعم المصري برئاسة الرئيس السيسي بشكل أكبر مما سبق، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كان واضحا باهتمامه واهتمام مصر بتعافي اليمن مجددا، وظهر في حواره معه استكمال معركة التنمية مع مواجهة التحديات.

وتابع: "مصر ستشاركنا بالعلم والتخطيط، حيث إن بنية الدولة الحديثة بدأتها مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، ومصر تشهد نقلة حديثه في إدارة الدولة، وما حدث في مصر كان معجزة وصعب إحداثه، وحديثنا مع الرئيس السيسي كان من القلب للقلب وأعطانا نصائح حقيقية".