غريب: حكم نهائي بسجن نقيب العلميين.. والمليجي: سأبحث موقفي قانونيا

قال المهندس محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، إن محكمة الساحل أمن الدولة طوارئ أصدرت حكما اليوم بتأييد حكم سجن الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب المهن العلمية، 3 سنوات، موضحا أنه حكم نهائي في القضية المعروفة بالاعتداء على أعضاء مجلس النقابة.

وأوضح أبو عميرة أن محكمة أمن الدولة طوارئ، قضت بجلستها 5 يناير 2020 فى القضية رقم 1894، والخاصة باتهام نقيب العلميين و3 آخرين بـ" التعدى بالبلطجة والضرب على أعضاء مجلس النقابة"، بتاريخ 14 سبتمبر 2019، وإحداث إصابات متفرقة بـ 7 أعضاء بين كدمات وسحجات وجروح، تعدت فى علاجها 21 يوما، بالحبس أربع سنوات على كل من: السيد عبدالستار عبدالسلام المليجى، نقيب العلميين المعزول، و3 آخرين من أفراد.

وأشار أبوعميره في تصريح خاص لـ"الوطن"، إلى أن "المليجي قدم تظلم وتم إعادة محاكمته اليوم وتم تأييد الحكم وتوجيه 3 تهم الأولى حيازة أسلحة بيضاء وقطع حديدية وخراطيم مياه، والتهمة الثانية تكدير السلم العام، والثالثة إصابة عدد من أعضاء المجلس، وتابع "وبات الحكم نهائيا للتنفيذ وهذا جزاء كل من تسول له نفسه استخدام السلطة في غير محلها والاعتداء على الغير لأننا بدولة مؤسسات تحكمها اللوائح والقوانين" بحسب تعبيره.

من جانبه قال الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، إنه لم يصله الحكم حتى الآن وأنه في كل الأحوال سيحال الحكم للحاكم العسكري للتصديق عليه من عدمه على حد قوله، مشيرا إلى أنه سيجتمع مع محاميه لمعرفة وضعه القانوني.

يذكر أنّ خلافا نشب في مارس 2019 بين نقيب العلميين وعدد من أعضاء مجلس النقابة وصل إلى المحاكم، كما أصدر كل طرف قرارا بعزل الآخر من منصبه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، ومؤخرا أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، وتحددت جلسة الاستئناف على الحكم بتاريخ 19 يوليو الحالي بمحكمة الأمور المستعجلة بمحكمة عابدين التي حجزتها للحكم السبت الماضي، والذي أيد الحكم الأول.