العلميين: حكم نهائي بفرض الحراسة على النقابة.. والمليجي: مجرد تسريبات

قال المهندس محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، إنّ محكمة الأمور المستعجلة بعابدين قضت برفض الاستئناف وتأييد حكم الحراسة القضائية على النقابة الذي صدر في فبراير الماضي، موضحا أنّ المحكمة نظرت مساء أمس ثالث جلسات الاستئناف على حكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على نقابة العلميين، وقررت في جلستها الثانية الأحد الماضي حجز القضية للحكم أمس السبت.

وأضاف أبوعميرة لـ"الوطن"، أنّ القضاء الإداري حكم في الإشكال المقام من الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، ضد حكم الحراسة القضائية بعدم الاختصاص، وتابع: "للأسف الشديد انتهي تاريخ النقيب السابق المليجي بكارثة تاريخية، وهي فرض الحراسة على نقابة العلميين نتيجة تحديه إرادة المجلس وقانون النقابة وافتعال أزمات بين العلميين وملاحقتهم قضائيا وإهدار أموال العلميين".

ولفت إلى أنّه سيتم تنفيذ الحراسة وتسليم المقرات خلال أيام بالقوة الجبرية إنفاذا للقانون، بعد وقف المعاشات منذ أكثر من 7 أشهر.

من جانبه، قال الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، لـ"الوطن"، إنّ ما نما لعلمه بشأن صدور حكم نهائي من محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على النقابة، مجرد "تسريبات"، ولم نتسلم حكما رسميا، وسنجلس مع المحامين لنعرف وضعنا القانوني.

يذكر أنّ خلافا نشب منذ مارس 2019 بين نقيب العلميين وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة وصل إلى المحاكم، كما أصدر كل طرف قرارا بعزل الآخر من منصبه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، ومؤخرا أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، وتحددت جلسة الاستئناف على حكم فرض الحراسة بتاريخ 19 يوليو الحالي بمحكمة الأمور المستعجلة بمحكمة عابدين التي حجزتها للحكم أمس السبت.