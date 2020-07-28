جدول حفلات شهر أغسطس بدار الأوبرا المصرية وأسعار التذاكر

أعلنت دار الأوبرا المصرية، عن جدول حفلات شهر أغسطس، ويستعد عدد من الفنانين لإحياء أولى حفلاتهم الموسيقية مع إعادة فتح دور السينما والمسارح مرة أخرى بعد توقف تام لأضواء المسارح لمدة 3 أشهر، كما أتاحت حجز تذاكر الحفلات عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

وتستعرض " الوطن" جدول حفلات شهر أغسطس وأسعار التذاكر الخاصة بالحفلات المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس، كالتالي:

حفل بلاك تيما

يستعد فريق بلاك تيما، لإحياء حفل موسيقي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، يوم الأحد الموافق 5 أغسطس ، في تمام الساعة 8:30 مساء، ويبلغ سعر التذكرة 85 جنيها.

حفل علي الحجار

يستعد الفنان علي الحجار، لإحياء حفل موسيقي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، يوم الإثنين الموافق 6 أغسطس ، في تمام الساعة 8:30 مساء، ويبلغ سعر التذكرة 310 جنيها.

حفل بغدادي بيج باند

كما يتحضر أيضا فريق بغدادي بيج باند، لإحياء حفل موسيقي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، يوم الثلاثاء الموافق 7 أغسطس ، في تمام الساعة 8 مساء، ويبلغ سعر التذكرة 60 جنيها.

حفل مدحت صالح

ويستعد الفنان مدحت صالح، لإحياء حفل موسيقي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، يوم الإثنين الموافق 13 أغسطس، في تمام الساعة 8:30 مساء، ويبلغ سعر التذكرة 310 جنيها.

حفل فرقة عبد الحليم نويرة

كما تستعد أيضا فرقة عبد الحليم نويره، لإحياء حفل موسيقي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، يوم الخميس الموافق 9 أغسطس، في تمام الساعة 8:30 مساء، ويبلغ سعر التذكرة 110 جنيها.

حفل ميوزيكال أوبرا القاهرة

وتتحضر أيضا فرقة ميوزيكال أوبرا القاهرة، لإحياء حفل موسيقي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، يوم الخميس الموافق 16 أغسطس في تمام الساعة 8:30 مساء، ويبلغ سعر التذكرة 45 جنيها.

حفل بليغ حمدي

ويستعد المسرح المكشوف لإحياء حفل بليغ حمدي بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 أغسطس، في تمام الساعة 8:30 مساء، ويبلغ سعر التذكرة 85 جنيها.

حفل كلثوميات

كما يتحضر المسرح المكشوف لإحياء حفل كلثوميات بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الإثنين الموافق 27 أغسطس، في تمام الساعة 8:30 مساء، ويبلغ سعر التذكرة 85 جنيها.