عضو بتنسيقية الأحزاب: المصريون لا يعرفون المستحيل

أشاد المهندس محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمدينة روبيكي الصناعية، فذكر أن المصريين لا يعرفون المستحيل، كما أن توافر الإرادة عامل رئيسي لتحقيق الإنجازات على أرض الوقع، موضحًا أن ما تم اليوم هو أكبر مجمع صناعي في الشرق الأوسط ويستطيع صنع وظائف وهو أمر مهم.

وأضاف "فريد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن نظرته لمشروعات اليوم الخاصة بالغزل والنسيج والجلود تأتي من منظور شامل بداية من تحسين أحوال العاملين ونقلهم من أماكن غير جيدة لمجمع على أحدث طراز.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن فائدة مدينة روبيكي الصناعية تتعلق بصحة المواطنين الذين كانوا يتأثروا في منطقة مجرى العيون كما أن سياسة تجميع الصناعات المترابطة في منطقة واحدة أمر يعزز القيمة المرجوة لإخراج منتج جيد يليق باسم مصر، موضحًا أن كلمة الرئيس السيسي اليوم والتي شدد فيها على أهمية الإدارة رسالة مهمة.

وتابع: "لا يوجد شيء صعب على المصريين وأي مشروع مهم كان صعب يمكن تحقيقه إذا توافرت الإرادة لهذا الأمر والقيادة السياسية مؤمنة بقدرات الأمة وتحاول إخراجها بصورة فعالة، نفخر بما افتتحه الرئيس السيسي اليوم والمشروعات التي يقوم بها، الروبيكي يجعلنا نحقق فكرة منتج جيد يليق باسم مصر، ومنتجات بجودة عالية".

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن تعظيم القيمة الخاصة بالصناعات المصرية من خلال هذه المشروعات في الروبيكي أمر حيوي وفي غاية الأهمية، فضلًا عن أن المشروع يوفر فرص عمل جديدة للمصريين.