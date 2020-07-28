وزير الزراعة: فتح الحدائق والمنتزهات بعد عيد الأضحى بإجراءات احترازية

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه سيتم فتح الحدائق والمنتزهات بإجراءات احترازية للوقاية من مخاطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى.

وأضاف "القصير"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه رسالة اليوم للمسئولين خلال افتتاحه المدينة الصناعية بالروبيكي، بضرورة التواجد مع العاملين في المؤسسات وحل مشاكلهم، كما أن السيسي وجه إلى ضرورة اتباع الأساليب العلمية في الإدارة.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن العمل الفردي انتهى ولا بد من العمل الجماعي لأنه أساس النجاح، مؤكدا أن الحكومة تعمل بشكل متكامل في كل مؤسساتها.