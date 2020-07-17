السيد القصير: الزراعة المصرية شهدت نقلة غير مسبوقة في آخر 6 سنوات

قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، إن السنوات الست السابقة شهدت نقلة غير مسبوقة للزراعة المصرية محليًا، متابعًا أن التعاون مع الدول الإفريقية في مجال الزراعة شهدت أيضًا نهضة غير مسبوقة خلال نفس الفترة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، أن سنوات الست الماضية شهدت توسعًا في المزارع مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر عادت إلى موقعها في القارة، حيث حمل الرئيس السيسي مشكلات القارة والتحدث باسمها في كل المؤتمرات الدولية في العام الماضي.

وتابع أن مصر قلب إفريقيا النابض، وبحكم موقعها الجغرافي وارتباطها بالكثير من اتفاقيات التجارة مع عدد كبير من الدول، فإنه يحمل مصر حملًا كبيرًا.

وأردف: "خلال الفترة الماضية، تم إنشاء عدد من المزارع المشتركة مع الكثير من الدول الإفريقية، لنقل الخبرات المصرية إلى إفريقيا، وتطور هذا المشروع، وأنشئت عدد من المزارع في أوغندا وتوجو ومالي والنيجر وغيرها".

وأوضح أن هذه المزارع تنتج بعض المحاصيل الحقلية وتنقل الخبرات المصرية لهذه الدول، مشددًا على وجود علاقات وطيدة وقوية في مجال التعاون مع الدول الإفريقية، بالإضافة إلى وجود مزارع جار تنفيذها في الجزائر وإريتريا.

وأوضح أن حجم هذه المزارع يتراوح ما بين 200 هكتار إلى 500 هكتار تقريبًا، والهدف منها هو نقل الخبرات المصرية في الزراعة إلى دول القارة، حيث تعتبر بمثابة بداية التوسع والتكامل بين دول القارة.