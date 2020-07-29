"تحيا مصر": وزعنا 250 ألف قطعة ملابس على 80 ألف مواطن

احتفل صندوق تحيا مصر اليوم، بتجهيز عدد من فتيات دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بمستلزمات الزواج، ضمن مبادرة "دكان الفرحة"، بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأشار الصندوق، في بيان له اليوم، أن المبادرة منذ انطلاقها أبريل 2019، وهي تهتم بتقديم شتى صور الدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية بكل القرى والنجوع، وذلك من خلال دراسة الحالة الاجتماعية للمستحقين.

وأوضح أن المبادرة تنقسم إلى محورين، الأول يتضمن تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، لإدخال روح البهجة بين الطلاب، والثانية توزيع نحو 250 ألف قطعة ملابس على حوالي 80 ألف مواطن، وكذلك عدد من الدراجات على الأطفال لنشر الفرحة بينهم خلال تواجدهم مع أسرهم في هذه المعارض، إضافة إلى تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا، وجنوب الوادي والإسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، وإتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة مجانا.

وأضاف البيان، أن الصندوق يهتم بتنظيم معارض في القرى الأكثر احتياجا لتوزيع الملابس على دور الأيتام وأبناء السجينات ودور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر وسوهاج والواحات البحرية، وأسيوط وقنا، فضلا عن توزيع 10 آلاف بطانية على الأسر الأولى بالرعاية وعدد من الدراجات على الأطفال لإدخال روح البهجة والفرحة عليهم خلال تواجدهم مع أسرهم في هذه المعارض.

وأشار، إلى أن المحور الثاني من عمله، يتضمن توفير تجهيزات الزواج للفتيات الأولى بالرعاية اللاتي يتم اختيارهن وفقًا لعدة معايير أهمها بحث الحالة، وقد استفادت من المبادرة نحو 300عروسًا حتى الآن، فيما تم تسليم الأجهزة بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والموضة لمشاركة العرائس فرحتهن، ويتم مراعاة شروط يجب توافرها في الفتيات المستفيدات من المبادرة وهي أن تكون الفتاة مصرية الجنسية، لا يقل عمرها عن 18 عاما، أن يكون لديها عقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وألا يزيد نصيب دخل الفرد في الأسرة عن 350 جنيه في الشهر، ولا يكون قد سبق لها الزواج.

وتابع، أن الصندوق يتبع التميز الإيجابي للفتيات اليتيمات وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتم البحث والتقصي من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقرى والنجوع، لرصد الفتيات الفقيرات واللاتي لديهم مشكلة في إنهاء إجراءات الزواج بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة، وتنفيذ بحث لكل حالة من الحالات المتقدمة، حيث يتم تنفيذ بحث ودراسة لحالة الأسرة والفتاة وتطبيق المعايير للتأكد من استحقاق الحالة من عدمها، وذلك من خلال البحث الميداني للحالة وزيارة أسرتها، ودارسة الحالات وتطبيق معايير التقييم لتصنيف واختيار الحالات.

وأشار، إلى أنه في هذه المرحلة يتم تطبيق معايير التقييم لتصنيف وترتيب الحالات طبقا لشدة ودرجة الاحتياج، ووفقا لذلك تحصل كل فتاة على التجهيزات التالية (ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، سخان، خلاط، مروحة، مكواه، مرتبة اسفنجية، طقم أدوات طهي، شنطة مستحضرات عناية شخصية، شنطة مستحضرات تجميل، بطاقة مشتريات بقيمة 500 جنيه.