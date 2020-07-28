القباج تبدأ احتفالية "دكان الفرحة" بالتقاط صور مع فتيات دور الرعاية

حرصت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قبل بدء احتفالية صندوق تحيا مصر لتيسير زواج الفتيات ضمن مبادرة "دكان الفرحة" بالتقاط الصور مع فتيات دور الرعاية الذين سيقوم الصندوق بالتعاون مع الوزارة بتجهيزهم وهو ما وجد فرحة كبيرة من قبل الفتيات، موجهات الشكر للوزيرة خاصة بعد حديثها معهن.

ويقوم صندوق تحيا مصر أيضا ضمن مبادة "دكان الفرحة" بدعم الطلاب المستهدفين وإدخال روح البهجة بينهم، مع مراعاة الجانب المعنوي للمستحقين بحيث يتم إتاحة الملابس ليختار منها كل طالب 3 قطع من الملابس الجديدة مجانا فضلا عن إقامة معارض داخل دور الأيتام وجمعيات رعاية أبناء السجينات، حيث تم توزيع نحو 107 آلاف قطعة ملابس على مستحقيها منذ إطلاق المبادرة في إبريل 2019 من خلال عدة معارض أقيمت في جامعات الإسكندرية والمنيا وجنوب الوادي والإسكندرية وعين شمس بالإضافة إلى عدد من المعارض في الجيزة والقاهرة والواحات البحرية وسوهاج والأقصر لتوزيع الملابس على الأيتام والأسر الأولى بالرعاية.