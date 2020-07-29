أبو بكر: سيأتي يوما لنحكي عن رجال المخابرات ودورهم في استقرار الوطن

أكد خالد أبو بكر، على أهمية لقاء الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، بالفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "كلمة للتاريخ، سيأتي اليوم الذي نحكي فيه عن اللواء عباس كامل، وجهاز المخابرات وشخصيات كثيرة داخل هذه المؤسسة كان لها دور في الحفاظ على أمن واستقرار وتنمية وازدهار المجتمع المصري".

وأكد أبو بكر، أنه سيتابع استحقاق مجلس الشورى يوميًا، لافتًا إلى أهمية الإعلان عن نسبة المواطنين الذين سيشاركون في هذه الانتخابات، وداعيًا إلى المشاركة بكثافة فيها، من قبل المصريين في الخارج، وفي الداخل.

وواصل: "كلي ثقة في أن المصريين بالخارج سيضربون مثالًا رائعًا في مسألة انتخابات مجلس الشيوخ، والمرشحون في القائمة الموحدة بدأوا يعملون في إطار حملاتهم، وبدأنا نسمع كلامهم، ونشاهدهم كثيرًا في الشوارع".