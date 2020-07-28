دار الافتاء توضح الموعد الصحيح لذبح الأضحية

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا مهمًا لتوضيح الموعد الصحيح لذبح الأضحية، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت الدار في بيانها: "يبدأ وقت الذبح الشرعي للأضحية بعد صلاة عيد الأضحى، ويستمر حتى مغرب رابع أيام العيد، وفي هذا العام يمكن للمضحي أن ينتظر حتى انتهاء صلاة العيد التي تنقل عبر وسائل الإعلام، أو البقاء مدة نصف ساعة بعد دخول وقت الصلاة - وهي المدة التي تستغرقها الصلاة والخطبة - ثم يشرع في الذبح، حتى تكون أضحيته صحيحة.