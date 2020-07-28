وزير الأوقاف: مَن وزَّع سهمه في الأضحية كاملاً عظّم ثوابه

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مَن ضحّى بشراء صك من أي جهة من الجهات التي توزع اللحوم كاملة على الفقراء، ومنها صكوك أضاحي الأوقاف فقد عظّم ثواب أضحيته، لأنه جعلها كاملة خالصة لله بتوزيعها كاملة على الفقراء والمستحقين، حيث يقول الحق سبحانه: "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوراً".

وأضاف: أما ما ذكره الفقهاء من استحباب تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام، فلئلا يجور المضحي على حقوق الفقراء أو نصيبهم من الأضحية، فما بالكم وقد جعلها صاحبها خالصة لله؟! وهذا نبينا يسأل السيدة عائشة حين ذبحوا شاة، فقال لها: مَا بَقِيَ مِنْهَا؟ "قالت: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلاَّ كَتِفُها، قَالَ: "بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرُ كَتِفِهَا".

وتابع: عليه فإن من اشترى الصك فقد أدى السنة بتوكيله مَن يقوم بذبح الأضحية وتوزيعها نيابة عنه، وهي الجهة التي دفع لها الصك، وقد أكدت دار الإفتاء المصرية أن توكيل جهة بذبح الأضاحي مستحب في ظل انتشار كورونا.

ولا حرج عليه بعد ذلك أن يفعل يوم العيد ما شاء من ذبح أو شراء لحوم له، أو له ولأهله، وأن يوزع مما يذبح أو لا يوزع، فالأمر في ذلك على السعة وأريحية النفس، لأن السنة قد أُديت من خلال الصك، وإن كان الكرم والسخاء مطلوباً على كل حال وفي كل يوم ما دام الإنسان في سعة من فضل الله عليه. علمًا بأن أضاحي الصكوك التي تجمعها الأوقاف تذبح في الوقت الشرعي للذبح بإشراف مشترك من الأوقاف والتموين والطب البيطري.