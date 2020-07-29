رئيس مدينة شبين القناطر يكشف حقيقة واقعة اتهامه بصفع مواطن

نفى اللواء خالد المحمدي رئيس مدينة شبين القناطر، الفيديو المتداول الذي بثه أحد مواطني شبين القناطر، ويُدعى "أحمد رزق محمد سالم الخضري"، اتهم فيه رئيس مدينة شبين القناطر، باحتجازه في غرفة نائب رئيس المدينة مجدي البكري، والتعدي عليه بالضرب، وسبه بألفاظ خارجة، جاء ذلك على خلفية قيام أحد أفراد أمن المجلس بمنع المواطن من الجلوس على سلم المقر، عقب جلوسه للاسترخاء بعض الوقت، نظرًا لتعبه، بعد وقوفه لمدة ساعتين، بسبب الزحام الشديد والتدافع من قبل المواطنين على خزينة مجلس المدينة، لدفع رسوم جديدة التصالح، التي أقرتها الحكومة مؤخرًا.

وأوضح المحمدي، في تصريحات صحفية، أن مشكلة المواطن تتلخص في رفضه الوقوف في طابور المواطنين الذين يقومون بدفع رسوم التصالح في خزينة المجلس، موضحًا أن المواطن جلس على السلم، بعد أن ترك الطابور الذي كان يقف فيه، وأثناء محاولة أحد أفراد الأمن المكلفين بصف المواطنين وراء بعضهم البعض، لمنعهم من التزاحم، وترك مسافة بينهم، في محاولة لتطبيق التباعد، تجنبا لمنع انتشار العدوى لإعادة المواطن في مكانه من الصف، فرفض وجلس على السلم.

وأضاف أنه أثناء صعود نائب رئيس المدينة رفض القيام من على السلم، ودفع يد موظف الأمن بشدة، فتسبب في كسر ساعته، وبعد صعوده إلى مكتب نائب رئيس المدينة، تعدى بالقول على رجل الأمن، فخرجت من مكتبي وحاولت تهدئته، لكنه تكلم بأسلوب مستفز، قائلا "أنا هحبسكم كلكم أنا من أسرة قضائية" فقمنا بعمل مذكرة بتعديه على الموظفين لكن بمجيء أخيه واعتذاره لنا قمنا بحفظ المذكرة.

من جانبه، قال أحمد رزق المواطن صاحب المشكلة: أنا موظف بوزارة العدل، وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال، وأحفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر، ومصاب بالغضروف.

وأضاف رزق: لم أستطع الوقوف في طابور المواطنين الممتد أمام خزينة المجلس، فقمت بالاسترخاء على سلم المجلس، نظرا لحالتي الصحية، إلا أنني فوجئت بموظف الأمن ينهرني، ويقول لي بالحرف الواحد أثناء صعود نائب رئيس المدينة "قوم من هنا" فرديت عليه "مش قايم وخليك محترم"، بعدها قال لي نائب رئيس المدينة فيه إيه تعالي كلمني".

وتابع أحمد قائلا قال موظف الأمن لنائب رئيس المدينة، الواد ده يا باشا اقاعد على السلم معطل الطريق، فكرر نائب رئيس المدينة على قوله، "أنت قاعد ليه كده، فقلت له يا ريس أنت مش شايف الزحمة، وبدأت أصور له الزحمة بهاتفي، فخطفه موظف الأمن، وبعد ذلك صعدنا إلى مكتب نائب رئيس المدينة، وفوجئت برئيس المدينة يدخل عليه، وصفعني على وجهي أربع مرات وهو يقول لي أنا اللواء خالد رئيس المدينة، وقام بسبي بألفاظ خارجة، قائلا "احبسو الواد ده هنا لحد ما اتصل بالشرطة تيجي تاخده".