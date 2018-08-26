أجرى المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، مساء اليوم، جولة تفقدية لخط سكك حديد "قليوب - شبين القناطر - 23 يوليو" في حدود المنطقة المركزية، حيث تابع عدد من المزلقانات وأبراج الإشارات والمحطات والقطارات للتأكد من التزام العاملين بالوظائف الحرجة للسلامة وطوائف التشغيل من تنفيذ إجراءات السلامة والقيام بمهامهم الوظيفية، وكذلك مراجعة السجلات المعتمدة ذات الصلة بسلامة وأمان مسير القطارات، وذلك برفقة المهندس محمد عامر، نائب رئيس الهيئة لقطاع السلامة .

وبحسب بيان الهيئة، اليوم، أثناء الجولة قرر رئيس الهيئة صرف مكافأة فورية لمراقب برج محطة نوى على خط "قليوب – شبين" نظرًا لالتزامه بالتعليمات ولوائح التشغيل ويقظته أثناء العمل، وأثناء المرور بمحطة شبين القناطر جرى مراجعه منظومة الحريق والتأكد من المام مراقب برج شبين بالتعليمات وتنفيذ اللوائح، كما تفقد استراحة السائقين ومشرفي القطارات وشبابيك التذاكر وكذا قطار رقم 428 المتجه إلى محطة 23 يوليو .

وأكد رئيس الهيئة أن الغرض من المرور والتفتيش المفاجئ على العاملين بالوظائف الحرجة والذي يتضمن مراجعة شاملة في مواقع العمل داخل البلوكات وأبراج الإشارات والمزلقانات والمحطات، وكذا جرى التأكيد على أهمية المرور على السكك والتحاويل والأحواش للتأكد من تنفيذ برامج الصيانة المقررة، والعمل على تحقيق زيادة معدلات السلامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب.