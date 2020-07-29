أحمد حلمي ناعيا طبيب الغلابة: اللهم ارحمه كما كان رحيما

نعى الفنان أحمد حلمي، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة، "تويتر"، طبيب الغلابة الذي وافته المنيه صباح الثلاثاء.

وكتب "حلمي"، "اللهم ارحمه كما كان رحيماً بعبادك الفقراء اللهم اجعله أغنى أغنياء جنتك".

وتوفي صباح الثلاثاء، الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، وذلك بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، ولم ينقل الى المستشفى.

والدكتور محمد مشالي، الشهير بـ"طبيب الغلابة" له عيادة في محافظة الغربية، يكشف فيها على مرضاه بتذكرة سعرها لا يتجاوز الـ10 جنيهات.