فيديو.. أحمد حلمي يروي تجربته مع الثانوية العامة وينصح الطلاب: بلاش تجمعات

يستعد طلاب الثانوية العامة، غدا الأحد، لانطلاق ماراثون الامتحانات للعام الدراسى الحالي 2019/2020، وبهذه المناسبة وجه الفنان أحمد حلمي، رسالة للطلاب خلال مقطع فيديو مصور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال "حلمي" في مقطع الفيديو، "بما أننا هنتكلم عن الثانوية العامة، فمفيش حد أحسن مني يتكلم عنها لإني كنت خبرة، وسقطت فيها 3 سنين، أنا كنت بسقط لأني كنت ببقى خايف من الامتحان، السنة الوحيدة اللي مكنتش خايف من الامتحان سقطت بردو، السنة الوحيدة اللي مسقطتش فيها هى اللي مكنتش خايف فيها من الامتحان بجد".

وأرفقت "حلمي" تعليقًا على الفيديو قال خلاله، "حبايبي طلاب الثانويه العامة بنين وبنات، ربنا معاكوا ويوفقكوا وينجحكوا.. وخدوا بالكوا طبعا ومحدش يقلع الكمامة وبلاش تجمعات، مش عايزين ننجح في الثانويه العامة ونسقط في الكورونا".

ووجه الفنان رسالة لابنة شقيقته على وجه الخصوص، والتي ستخوض الامتحان غدا، قائلًا "سهيلة بنت اختي، شدي حيلك وربنا يوفقك يارب".

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان اللغة العربية سيكون مثل العام الماضى من حيث المواصفات، موضحة أن الأسئلة سوف تتضمن 50 سؤالا ومخصص لها 3 ساعات لزمن الإجابة عن جميع الأسئلة.