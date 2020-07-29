"تموين كفر الشيخ" تتسلم 835 بطاقة تموينية ذكية  

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، إن المديرية تسلمت 835 بطاقة تموينية ذكية ما بين بدل تالف وبدل فاقد واستخراج جديد.

وأضاف الهابط، في بيان اليوم، أن عماد عبدالغني حبيب، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، وجه بفرز تلك البطاقات وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة لتقوم تلك المكاتب بدورها في تسليمها لأصحابها، حتى يجرى الصرف بها، لافتا إلى أن هناك أيضا عدد من البطاقات ما بين تالف وفاقد وإصدار جديد جرى طباعتها مؤخرًا، ويجري استلامها خلال الأيام القليلة المقبلة، لتسليمها لأصحابها.