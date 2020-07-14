"تموين كفر الشيخ" تتسلم 1352 بطاقة تموينية ذكية  

قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن مديرية التموين بكفرالشيخ تسلمت 1352 بطاقة تموينية ذكية ما بين بدل تالف وبدل فاقد واستخراج جديد طبعت من خلال منظومة إدارة البطاقة الذكية الجديدة، التي جرى تطبيقها اعتبارًا من بداية العام الماضي تحت إشراف وزارة التموين، وبالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وهيئة الرقابة الإدارية، وسيجرى العمل بها اعتبارا من أغسطس المقبل.

وأضاف الهابط، في بيان اليوم، أن عماد عبدالغني حبيب، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، وجه بفرز تلك البطاقات وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة لتقوم تلك المكاتب بدورها في تسليمها لأصحابها، حتى يجرى الصرف بها، وأن هناك أيضا عددا من البطاقات ما بين تالف وفاقد وإصدار جديد جرى طباعتها مؤخرًا، ويجري استلامها خلال الأيام القليلة المقبلة، لتسليمها لأصحابها.