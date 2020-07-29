حماية المستهلك تحذر صفحات بيع أونلاين: "مش بعيد عننا وهنوصلك"

نفذ جهاز حماية المستهلك، خلال الفترة الماضية، حملة لتعريف المستهلك المصري بحقوقه، وإعطاؤه حقه في القانون، خاصة فيما يتعلق بجملة السعر على الخاص.

وقال أحمد سمير فرج جهاز حماية المستهلك، "محدش يقوله السعر in box"، يجب أن يكون معلنا، لافتا إلى أننا اجتمعنا بأكبر 13 شركة في مجالات مختلفة، التي يستخدمها المستهلك أونلاين، وشرحنا لهم القانون وعقوبته، وكان هناك التزام كبير من هذه الشركات.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أننا منذ يوم الجمعة الماضية، بدأنا رصد ما يحدث في السوشيال ميديا، ومراقبة الأسعار، ووجدنا أن هناك حوالي 96% منهم، بدأوا يعلنوا الأسعار، وهناك عدد قليل منهم مصر على عدم إعطاء المواطنين الأسعار، والجدير بالذكر أنهم عبارة عن صفحات وليست شركات، وبالتالي سهل الوصول لهم وإحالتهم للنيابة.

وتابع، أننا اتفقنا مع النيابة العامة والغرفة الاستثمارية والتجارية، بأنه سيتم إحالة رقم التليفون التابع للصفحة التي تبيع أونلاين، ولا تعلن عن الأسعار، وأخذ هذه الأرقام، وبعد ذلك يتم التنسيق مع جهاز الاتصالات بجمع البيانات عن هذا الشخص، ويتم إحالتهم للنيابة، لذلك عدد المخالفين 6 فقط هم من قمنا برصدهم.

وحذر الصفحات التي تبيع على السوشيال ميديا قائلا: "أنت مش بعيد عننا أو عن الدولة، وهنوصلك طالما أنك لم تلتزم بالقانون الذي وضعته الدولة"، وأن الوعي جزء مهم لحماية المستهلك.