"الداخلية" تعلن خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى

أعلنت وزارة الداخلية عن استعدادتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى، حيث عقد هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة اجتماعًا مع وكلاء و مساعدي المدير للمناطق المختلفة والضباط والافراد والمجندين لوضع خطة لتكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى والمتجهة إلي مختلف المحافظات الأخرى مرتادي الطرق السريعة التابعة للإدارة وذلك لزيارة ذويهم وكذلك انتظار عودة تلك المركبات كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة والقليوبية والاسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق من والى القاهرة . وارتكزت تلك الخطة على نشر وتكثيف الخدمــــات المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغــــاثة لتلبية احتياجات المواطنين في حالة حدوث أي طارئ ، ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة ، وتكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدي المركبات متعاطي المواد المخدرة، حيث تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة على المحاور التابعة للإدارة ( الثابتة والمتحركة) للعمل على انتظام الحالة المرورية ومنع اى تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها وهى – الطريق الدائري ( اعلي الطريق الزراعي – أسفل نفق السلام – مدخل الاتوستراد – محور المنيب حتى مطلع محور المريوطية – منزل محور المريوطية على القوس الغربي ) طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي – طريق السويس االصحراوى – طريق القطامية العين السحنة – طريق الاسماعلية الصحراوى – طريق الإسكندرية الزراعي - طريق العلمين الساحلى – طريق الاسكندرية الساحلي.

وفى سبيل تحقيق ذلك فسوف يتم نشر وتكثيف الخدمات المرورية على جميع الطرق و سوف يكون التواجد على هذه الطرق على مدار 24 ساعة ، ويهدف التواجد المروري على هذه الطرق إلى تحقيق سيولة مرورية وتحقيق أمان الطريق وتأمينه حتى يقضي المواطنين رحلتهم فى الذهاب والعودة بسلام وأمان وذلك من خلال تعزيز تلك الطرق وتزويدها بمجموعات كافية من السادة الضباط والأمناء راكبي الدراجات النارية للمرور على هذه الطرق لملاحظة الحالة والتأكد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة وضبط المخالفات المرورية وكذلك الاقوال الامنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعي بالطرق للحفاظ على امن وامان الطريق كما تم تزويد الإدارة بالعديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقب الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة

إسهاماً فى تخفيف الأعباء على المواطنين سوف يتم تفعيل دور خدمة الإغاثة عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة والتى من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها وذلك يهدف بالدرجة الأولى الى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون الى حوادث لا قدر الله أو مشاكل بسبب أعطال سياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها فى أقرب محطة خدمة وذلك على مدار 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام الآتية :(01221110000/ 38556661 )

مراقبة السرعة لتقليل الحوادث، وتم تزويد جميع أقسام الطرق والمحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي وأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور، وكذلك تركيب كاميرات على الطريق الدائرى لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدى السيارات، وتكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدى المركبات متعاطى المواد المخدرة وذلك من خلال تكثيف حملات الكشف عن متعاطى المخدرات اثناء القيادة وذلك لضبط المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادى وقائدى المركبات ، وتم تكثيف الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب تحت اشراف السيد اللواء فؤاد الطيب مدير ادارة البحث الجنائى ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بالسادة المواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف الى الحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين