"نقل البرلمان": عشوائية المطبات انعكاس للتخبط وغياب الدراسات

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حول انتشار وتزايد ظاهرة المطبات العشوائية بالشوارع الرئيسية والجانبية بالمدن والقرى، مؤكدا على أنها انعكاس لغياب القانون وعدم وجود دراسات وخطط.

وأوضح أن تلك المطبات يتم عملها بشكل عشوائي دون دراسة للأماكن التي توضع فيها ودون أي مطابقة للمواصفات القياسية، وأوضح أن المطبات العشوائية، التي توجد بالشوارع بأعداد كبيرة جدًا تتسبب في كوارث وتلف السيارات، وأن المطبات تسبب خسائر فادحة للسائقين وتتكلف مبالغ ضخمة للغاية.

وأضاف أن مشكلة المطبات موجودة في جميع ربوع وأحياء مصر، وترجع بالأساس إلى العجز عن وضع تلك المطبات أثناء عملية رصف الطرق من البداية، مما يدفع بعض المتضررين من سرعات السيارات والدراجات البخارية إلى عمل مطبات عشوائية لا تعتمد على المعايير ولا المقاييس المنضبطة.

وأكد أن الإحصائيات تشير إلى أن 40% من حوادث الطرق في مصر تقع بسبب المطبات العشوائية التي يصنعها الأهالي دون مطابقة لأي مواصفات قياسية، وأن 50 شخصا يسقطون كضحايا لحوادث الطرق لكل 100 كيلومتر تقطعها السيارات في مصر، والسبب يعود للمنحنيات الخطرة والمطبات العشوائية، واختفاء الإنارة واللوحات الإرشادية وغياب المرور، والسرعة الجنونية لبعض السائقين، وتكدس السيارات، بالإضافة إلى انتشار المقطورات التي تسبب كوارث على الطرق، مطالبا بالتحكم في تلك المطبات، وأن يكون وجودها بترخيص من الحي التابع لها، بشكل آمن وسليم بدلًا من عملها بشكل عشوائي وتزداد الخطورة مع عدم وجود لوحات إرشادية لتنبيه السائقين بوجود مطبات على مسافة معينة، يتسبب في زيادة نسبة الحوادث على الطرق السريعة.