النائب محمد زين الدين يشيد بانتصار القضاء المصري لمرشحي "الشيوخ"

أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة والنقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن، بانتصار القضاء المصري الشامخ لمرشحي الانتخابات البرلمانية لمجلس الشيوخ مشيدا بما قضت به المحكمة الإدارية العليا موضوع - بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من أحمد حسين فايق صبور المستبعد من سباق انتخابات مجلس الشيوخ بحكم محكمة القضاء الإداري وقضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري والمتضمن استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال "زين الدين" في بيان له أصدره اليوم، إن المشرع الدستوري أحسن صنعا عندما أعطى القضاء المصري الصلاحيات الكاملة وقول الفصل في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية منذ التقدم بأوراق الترشح للانتخابات البرلمانية سواء لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ وحتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات، مشيدا بما تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات من جهد كبير لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

وناشد النائب الشعب المصري العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية المشاركة فى انتخابات مجلس النواب والذهاب لصناديق الاقتراح باعتبار ذلك الأمر واجبا دستوريا على جميع المواطنين وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت أمس بقبول الدعويين المقامين من عمر هريدي المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور بكشف أسماء المقبولين المرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة باستبعاده، لعدم اكتمال إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر بشكل صحيح.