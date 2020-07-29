توزيع 8 معدات نظافة حديثة على الوحدات المحلية في الدقهلية

وزع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، 8 معدات نظافة عبارة عن "5 سيارات قلاب حمولة 5 أطنان، وسيارتين مكنسيتين، ولودر 2 متر على الوحدات المحلية ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ السيارات القلاب والمكنسية ولودر، في إطار العمل على رفع كفاءة وتطوير أدوات ومعدات منظومة النظافة بالمحافظة لتوزيعها على الوحدات المحلية حسب الاحتياجات الفعلية ضمن الخطة الاستثمارية 2020/2021.

يذكر أن إجمالي السيارات المكنسية بلغ حتى اليوم 16 سيارة والتي لم تكن موجودة من قبل ضمن معدات النظافة بالمحافظة وتم تدريب السائقين على طريقة عملها وتشغيلها ليتم توزيعها على الوحدات المحلية لتقديم الخدمة .