الإفتاء: فضل يوم عرفة يشمل الأمة الإسلامية كلها ولا يختص بالحجيج فقط

هنأ الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، الشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة يوم عرفة وذكرى حج سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي جاء الإسلام فتوجه وأحياه النبي محمد صل الله عليه وسلم، وأن هذه الأيام المباركة، سبب فضلها أنها أيام الحج.

وأضاف عبدالسميع، خلال لقاءه مع كاميرا القناة الأولى، أن الحج هو الركن الأكبر في الإسلام، ومن حج رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولفضل هذا الركن وهذه الشريعة، تفضلت هذه الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وأفضل يوم من هذه الأيام هو يوم عرفة، فالنبي محمد صلي الله عليه وسلم يقول: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين لا إله إلا الله وحده لا شريك له".

وأكد، أن يوم عرفة، أفضل يوم عند الله تطلع شمسه، وهو يوم الدعاء والصيام والذكر والصلاة والأعمال الصالحات، لأن الله يباهي بعباده الملائكة في هذا اليوم، وينزل سبحانه وتعالى عشية يوم عرفة "بعد العصر"، وينظر إلى عباده الذين ذهبوا إليه حجيجا ومعتمرين، وفي سائر قطاع الأرض، ويقول لملائكته انظروا إلى عبادي، جاؤوني شعثاً غبراً أشهدكم أني قد غفرت لهم، ولمن شفعوا له.

وتابع: أن هذا الفضل لا يختص بالحجيج فقط، ولكن يشمل الأمة الإسلامية كلها، وكل من كان داعيا ومتجها إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، فإن الله يقبل عليه ويقبل دعاؤه، وصيام هذا اليوم، من أحب الأعمال إلى الله، ويقول الرسول صل الله عليه وسلم، "احتسب على الله أن صيام يوم عرفة، يكفر السنة الماضية والسنة الآتية".