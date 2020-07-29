اقتياد منار سامي إلى السجن.. و15 أغسطس جلسة الاستئناف

تقدمت منار سامي، الشهيرة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" باستئناف على الحكم الصادر ضدها بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف لإيقاف التنفيذ و300 ألف جنيه غرامة.

وجرى تحديد 15 أغسطس لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمة، حيث جرى اقتيادها إلى الحبس لعدم سداد الكفالة 20 ألف جنيه لحين حضور جلسة الاستئناف.

وكانت محكمة جنح طنطا الاقتصادية، قضت بمعاقبة منار سامي، المعروفة إعلامياً بـ"فتاة التيك توك"، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وغرامة 300 ألف جنيه، وتحديد كفالة بقيمة 20 ألف جنيه.

أكدت منار سامي، والمعروفة إعلامياً بفتاة "التيك توك"، أمام محكمة جنح طنطا الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد صالح عبدالسلام، وعضوية المستشارين أحمد محمد أبو شليب، ومحمود حسيب، وأمانة سر بسيوني السايس، خلال جلسة النطق بالحكم اليوم، أنها شاركت وعمرها 15 عاماً في عمل فيلم لتوعية الأطفال، وأن صورها والهاتف المحرز خاص بها.

وعن انتشار صور جنسية لها، قالت المتهمة إنها أقامت دعوى قضائية في 2013 على طليقها، بسبب أنه نشر صورها، على موقع التواصل الاجتماعي، وشهّر بها، من أجل الضغط عليها للحصول على حضانة طفلتها "لي لي"، موضحة أنها أرسلت له هذه الصورة خلال فترة زواجهما وسفره خارج البلاد، وأنه استغلها بعد حدوث خلافات بينهما والانفصال، من أجل التنازل عن حضانة طفلتها له.