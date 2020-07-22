منار سامي: أقسم بالله ما أخدت مليم من إنستجرام "3 آلاف بس"

أكدت منار سامي، والمعروفة إعلاميا بفتاة "التيك توك"، أمام محكمة جنح طنطا الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد صالح عبدالسلام، وعضوية المستشارين أحمد محمد أبو شليب، ومحمود حسيب، وأمانة سر بسيوني السايس، خلال نظر أولى جلسات قضيتها اليوم، أنها شاركت وعمرها 15 عاما في عمل فيلم لتوعية الأطفال، وأن صورها والهاتف المحرز خاص بها.

وعن انتشار صور جنسية لها، قالت المتهمة إنها رفعت دعوى قضائية في 2013 على طليقها، بسبب أنه نشر صورها، على موقع التواصل الاجتماعي، وشهر بها، بسبب الضغط عليها للحصول على حضانة طفلتها "لي لي"، موضحة أنها أرسلت له هذه الصورة خلال فترة زواجهما وسفره خارج البلاد، واستغلها بعد حدوث خلافات بينهما، والانفصال من أجل التنازل عن حضانة طفلتها له.

ونفت "منار"، حصولها على أي مقابل مادي، نتيجة عملها على مواقع التواصل الاجتماعي، "أقسم بالله لم آخذ مليم واحد غير 3 آلاف جنيه من إنستجرام، مقابل دعاية إعلانية من فتاة بخصوص عرض أزياء نتيجة عملها فترة عارضة أزياء"، مبينة أن السيارة التي ضبطت معها لا تملكها، وأنها إيجار بهدف الدعاية، وعملها في التمثيل.

بينما طالب محامي المتهمة، من هيئة المحكمة خلال مرافعته، براءة موكلته ماديا ومعنويا، وانتفاء القصد الجنائي، وبطلان أدلة الاتهام، مؤكدا تزوير واقعة الضبط، تزويرا معنويا، إلى جانب بطلان التحريات، وعدم الاعتماد بشهادة الضباط في الواقعة.

وأكد محامى المتهمة، أنها ضحية مجتمع، والمتهم الحقيقي لم يقدم للمجتمع، مطالبا باستعمال الرأفة مع المتهمة، وأنها أقامت في عام 2018، دعوى نفقة وحضانة طفلة، وهذا يؤكد أنها لم تتقاضى اي مبلغ مالي من مواقع التواصل الاجتماعي.