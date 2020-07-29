رئيس جامعة مطروح: انتهاء امتحانات الفرق النهائية

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، عن انتهاء أعمال إمتحانات نهاية العام الدراسى لطلاب الفرق النهائية بكليات الجامعة، والتى بدأت فى الأول من يوليو الجارى.

وقال "النجار" إن الامتحانات أجريت فى أجواء يسودها الهدوء والإلتزام من الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين.

وأوضح أن الجامعة نفذت خطة شاملة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، "كوفيد - 19"، موضحا أنه لم يتم رصد أى معوقات أو مشكلات من شأنها التأثير على سير عملية الإمتحانات فى جميع الكليات العشرة.

وأشار "النجار" إلى أن جامعة مطروح أعدت خطة شاملة، لتقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق التباعد، والوقاية من العدوى، وفقًا لأقصى درجات الإجراءات الإحترازية، طبقا لتعليمات وزارة التعليم العالى ووزارة الصحة.

ولفت إلى أنه جار الإنتهاء من أعمال الكنترول بكليات الجامعة، فى أسرع وقت ممكن، متمنيًا لأبنائه الطلاب دوام التوفيق والنجاح.