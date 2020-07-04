رئيس جامعة مطروح يتفقد سير امتحانات السنة النهائية بكلية التربية

أكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019 /2020 للسنوات النهائية بكليات الجامعة.

وتفقد "النجار"، اليوم السبت، كلية التربية في أول أيام الامتحانات بها، للوقوف على سير جميع اللجان والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالكامل لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن 285 طالبا وطالبة، يؤدون، اليوم، الامتحان في الكلية.

وقال الدكتور مصطفى النجار، إن الجامعة التزمت بالقواعد المنظمة للإمتحان لضمان سيره بسهولة ويسر، لافتا أنه من المقرر أن تستمر أعمال الإمتحانات حتى التاسع والعشرين من يوليو الجارى.

وأضاف أن الجامعة نفذت جميع الإجراءات الإحترازية اللازمة للتأكد من سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين منذ دخول الجامعة وحتى الخروج منها بعد أداء الامتحان، واستخدام الكواشف الحرارية، وتعقيم جميع اللجان.

وأشار "النجار" إلى أن كلية التربية توفر قاعة عزل، وطبيب وممرضة للاطمئنان على صحة الطلاب.