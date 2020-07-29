عاجل.. الحكومة: خروج جميع حالات كورونا بـ"نزل الشباب" بعد شفائهم

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن خروج جميع الحالات التي كانت تُعالج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من نزل الشباب في جميع محافظات الجمهورية بعد شفائهم، موضحة أنه تم البدء في إغلاق نُزل الشباب بدءا من 8 يونيو الماضي، فيما خرجت بالأمس باقي الحالات المتواجدة بجميع نُزل الشباب على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، إلى إجراءات العمل بالحجر الصحي بعد استئناف حركة الطيران والسياحة بالمحافظات السياحية، موضحة أن محافظات: البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح، استقبلت 170 طائرة، نقلت 27658 راكبا.

واستعرضت الوزيرة، أمام مجلس الوزراء موقف تطور لقاح فيروس "كورونا" المستجد عالميا، وموقف مصر من تأمين توافر لقاح فيروس "كورونا" المستجد.