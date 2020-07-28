مستشار الرئيس لشؤون الصحة ينعى طبيب الغلابة: الوطن فيه نماذج متميزة

نعى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد مشالي، المعروف إعلاميا بـ "طبيب الغلابة"، قائلًا: " الله يرحمه ويحسن إليه، أنا لا أعرفه بشكل شخصي ولكن سمعت عن أدائه"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "تاج الدين"، أنه سّمع كثيرًا عن أداء الراحل وعلى إنسانيته وعن القصة التي أدت إلى اهتمام مشالي الشديد لعلاج الفقراء بسعر رمزي، "له كل الرحمة بهذا العطاء"، موضحًا أن هناك أمثلة كثيرة في مصر على إنسانية وتعامل الكثير من الأطباء بكل أمانه، موضحًا أن مشالي يُعد عنوانا متميزا للأطباء، وأدائه وعطائه واستمراريته في ذلك شيء عظيم.

وتابع: "مشالي مثال لكثير من الأطباء الذين يعطون هذا الوطن حقه في كل مكان، وهذا نمى جزء إنساني في نفوس وأداء الكثير من الأطباء، هذا الوطن فيه نماذج متميزة وصالحة ونماذج معطائه وليست في كل الحالات وهذا نموذج حي ورصد وأعلن عنه، نموذج للكثير من الأطباء".