تأجيل محاكمة شيرى هانم وابنتها لـ27 أغسطس

أجلت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، منذ قليل، أولى جلسات محاكمة المتهمتين شريفة رفعت وابنتها نورا، والمعروفتين باسم «شيرى هانم وبنتها»، فى القضية التى تواجهان فيها اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما صوراً ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، لجلسة 27 أغسطس المقبل، للاطلاع.ونسبت لهما النيابة العامة، إعلانهما دعوة تتضمن إغراءً بالدعارة ولفت الأنظار إليها واعتياد أحدهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها، فضلاً عن إنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم.كانت وحدة الرصد والتحليل بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام»، رصدت غضب رواد التواصل الاجتماعى مما تنشره المتهمتان من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسباباً وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعى، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة، بموقع فيس بوك، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية للنيابة العامة، ومنها بلاغ المحامى أشرف فرحات.وتزامناً مع ذلك، تبينت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية، من خلال المتابعة والتحريات، انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، ما أثار غضب رواد المواقع، وأمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل وجودهما، فألقى القبض عليهما وأحيلتا إلى النيابة العامة لاستجوابهما.وشاهدت النيابة العامة المقاطع التى تم نشرها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعتا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظاً نابية، لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.وتبيّنت النيابة العامة من فحص هاتف الأخيرة العديد من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت النيابة بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التى تلقتها عبر أحد المواقع بشبكة المعلومات.