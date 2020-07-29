عاجل.. وزيرة الصحة: مصر تسجل تراجعا بإصابات كورونا للأسبوع الخامس

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد مستمر في التراجع للأسبوع الخامس على التوالي في مصر.

وأضافت الوزيرة، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد، منذ قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي: "سجلت الإصابات في الفترة من 18-24 يوليو عدد 4360 حالة، مقارنة بـ 5413 حالة خلال الفترة 11-17 يوليو".

وتطرقت الوزيرة لتقرير منظمة الصحة العالمية الذي تضمن أن مصر هي الأقل في معدل الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في منطقة الشرق الأوسط، لكن الوزيرة أكدت في الوقت ذاته ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الآمنة والالتزام بالتوصيات للحفاظ على تسطيح منحنى الإصابات.