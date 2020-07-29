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وزيرة الصحة: مصر أول دولة في العالم تنجح في القضاء على فيروس سي

كتب:

محمد مجدي
01:37 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان

الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر هي أول دولة في العالم تنجح في القضاء على فيروس سي، مشيرة إلى أن اليوم العالمي للالتهاب الكبدي في 28 يوليو كان أمس، واحتفلت مصر فيه بخلوها من فيروس سي.

وأشارت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، إلى تصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في البيان الإعلامي الصادر بشأن فيروس "كورونا" المستجد بتاريخ 27 يوليو الجاري، وبمناسبة اليوم العالمي للالتهاب الكبدي، حيث تمت الإشارة خلال البيان إلى أنه تم مسح أكثر من 60 مليون شخص للالتهاب الكبدي سي في مصر، وتم علاج الذين ثبتت إصابتهم مجانا.

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