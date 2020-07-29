"الصحة العالمية" توصي بإلغاء التجمعات الدينية مع قرب عيد الأضحى

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة ‪العالمية لدول شرق المتوسط، إن تراخي البلدان خلال شهر رمضان تسبب في زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضين تناقصت الحالات في عدد من البلدان وتبلغ بلدان أخرى عن ارتفاع حاد وأخرى ارتفاع تدريجي ويشير استقرار الحالات في إقليم شرق المتوسط محذرا من خطر معاودة المرض وانتشاره في الإقليم مرة ثانية

وأوصى بضرورة أن تستند قرارات الدول لإلغاء لتدابير الاجتماعية إلى دراسات علمية حتى لا تعود الإصابات حتى في البلدان المتقدمة.

وأكد أنه منذ فتح المطارات شهدت بعض الدول حالات قادمة من السفر، وكذلك زيادة حالات الإصابة بين المغتربين.

وأضاف مع قرب عيد الأضحى توجد مخاوف من زيادة الإصابات في التجمعات وأوصى بإلغاء التجمعات الدينية الحاشدة.

كان المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط دعا لعقد مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو اليوم الأربعاء بشأن مستجدات جائحة فيروس كورونا ‪"COVID-19"‬ ودور البلدان والمجتمعات في منع انتقال العدوى في ظل تخفيف القيود وفتح الحدود والممارسات المأمونة للاحتفال بعيد الأصحى.

شمل المؤتمر الصحفي تحديثا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة "كوفيد-19" ودور البلدان والمجتمعات في منع انتقال العدوى في ظل تخفيف القيود وفتح الحدود وإرشادات منظمة الصحة العالمية حول الممارسات المأمونة أثناء عيد الأضحى.