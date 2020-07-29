عبر 17 رحلة طيران .. عودة 2915 عاملا مصريا من العالقين بالكويت إلي البلاد اليوم

تعبر مطار الكويت الدولي 26 رحلة طيران تحمل علي متنها 4870 راكبا إلي مطارات 7 دول هي : مصر ، والإمارات ، ولبنان ، واليمن ، وبنجلاديش ، وباكستان، وقطر ، وتصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي 5 مطارات في مصر إلي 17 رحلة تقل 2915 عاملا مصريا من العالقين.

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم الأربعاء ، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 17 سوف تصل إلي مطارات القاهرة ، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 17 رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 2915 عاملا مصريا.

وقال : إن الرحلة الأولى علي الكويتية رقم 1541 قيام من مطار الكويت 7:15 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 190عاملا، والرحلة الثانية علي العربية - مصر رقم 722 قيام من مطار الكويت 9:25 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثالثة علي فلاي ايجبت رقم 5302 قيام من مطار الكويت 11:30 وتصل مطار الإسكندرية وعلي متنها 165 عاملا.

أما الرحلة الرابعة علي العربية - مصر رقم 218 قيام من الكويت 11:55 ، يصل مطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا، والخامسة علي ايركايرو رقم 2404 قيام من الكويت 13:15 وصول مطار أسيوط ، وعلي متنها 165 عاملا ، والرحلة السادسة علي فلاي ايجبت رحلة رقم 5086 قيام من الكويت 13:45 وصول مطار أسيوط وعلي متنها 165 عاملا ، والرحلة السابعة علي المصرية رحلة رقم 2011 قيام من الكويت 13:45 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 300 عامل.

أما الرحلة الثامنة علي الكويتية رقم 545 قيام من الكويت 14:15 ، وصوله إلي مطار القاهرة وعلي متنها 190 عاملا، والرحلة التاسعة علي المصرية رقم 3277 قيام من الكويت 14:50 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 250 عاملا ، والرحلة العاشرة علي طيران الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 18:05 ، وصوله إلي مطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة الحادية عشر علي طيران الجزيرة رقم 1721 قيام من الكويت 19:05 ، وصول إلي مطار الإسكندرية وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة الثانية عشر علي طيران الجزيرة ، قيام من الكويت 19:05 ، وصول إلي مطار القاهرة، وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثالثة عشر علي العربية - مصر رقم 210 ، قيام من الكويت 19:05 وصول إلي مطار سوهاج ، وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة الرابعة عشر علي الجزيرة رقم 1713 ، قيام من الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الخامس عشر علي طيران الجزيرة رقم 1707 قيام من الكويت 20:15 وصول مطار الأقصر وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة السادسة عشر فلاي ايجبت رقم 5048 ، قيام من الكويت 20:30 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 165 عاملا ، والرحلة السابعة عشر فلاي ايجبت رقم 5048 ، قيام من مطار الكويت 21:30، وصول مطار سوهاج وعلي متنها 165 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.