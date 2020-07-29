"الصحة العالمية" تنصح بعدة تدابير للذبح في عيد الأضحى

وجه الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الشعوب الإسلامية باتخاذ عدة تدابير عند ذبح الأضاحي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، من شأنها منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن طريق الفيديو، اليوم الأربعاء 29 يوليو، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

ونصح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بتوكيل إحدى المؤسسات المعنية بذبح الأضاحي، والتي تتبع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار مرض "كوفيد 19" أو مراعاة التباعد الاجتماعي عند الذبح في المنزل مع الأسرة.

شمل المؤتمر الصحفي تحديثا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة "كوفيد-19"، ودور البلدان والمجتمعات في منع انتقال العدوى في ظل تخفيف القيود وفتح الحدود، وإرشادات حول الممارسات المأمونة خلال عيد الأضحى في سياق "كوفيد-19"، إلى جانب الإجابة على أسئلة الإعلاميين.

تحدث خلال المؤتمر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، والمبعوث الخاص للمدير العام للاستعداد والاستجابة لجائحة "كوفيد 19" الدكتور مها الرباط، ومدير وحدة إدارة مخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية الدكتور عبد الناصر أبو بكر.