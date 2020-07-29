انتشال جثة غريق من نهر النيل بالقناطر الخيرية

لقي شخص مصرعه غرقا في منطقة الحوض فرع رشيد بالقناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، حيث جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المسطحات المائية بالقناطر الخيرية، يفيد تلقي بلاغا من أحد الصيادين يفيد بوجود جثة طافية بمنطقة الحوض أمام استراحة رئيس الجمهورية بالبر الغربي فرع رشيد بالقناطر الخيرية، وجرى إخطار الإنقاذ النهري بالجيزة.

جرى انتشال الجثة من المياه بواسطة قوات الإنقاذ النهري، وتبين أنها لشخص يدعى "مجدي ه ق"، 54 عاما، مقيم بمساكن الاعتماد بإمبابة في الجيزة، ويعمل حلاق.

وبفحصه تبين عدم وجود أية إصابات ظاهرية، وجرى تسليم الجثة لمركز شرطة منشأة القناطر.