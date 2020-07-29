الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 35

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقسا مائلا للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع نزول الشبورة المائية صباحا.

كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، و الطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 %.

وتوقع الخبراء، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، وأن يكون الطقس على السواحل الشمالية لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة فالعظمى هي 35 والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25 ، ومطروح العظمى 28 والصغرى 21، وسوهاج العظمى 43 والصغرى 26، وقنا العظمى 46 والصغرى 28، والأقصر العظمى 45 والصغرى 30، وأسوان العظمى 46 والصغرى 31.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من يوم غد الخميس وحتى الاثنين 3 أغسطس 2020، والتي تتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد، أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى يوم الاثنين الموافق 3 من أغسطس المقبل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2-3 درجة مئوية ليسود طقس حار رطب شمالا شديد الحرارة جنوبا نهارة معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأشار البيان إلى استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة (40- 50 % تقريبا ) تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، ويصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متفرقة، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ومن المنتظر أن تشهد القاهرة الكبرى اعتبارا من غدا الخميس، وحتى يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2-3 درجة مئوية ليسود طقس حار رطب نهاره معتدل ليلا.