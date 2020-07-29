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الإنتاج الحربي يعلن شفاء مختار مختار من فيروس كورونا

كتب:

محمد الشافعي
02:35 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
مختار مختار

مختار مختار

أخطر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، نادي الإنتاج الحربي، اليوم الأربعاء، بنتيجة مسحة فيروس كورونا، مؤكدا أن المسحة جاءت سلبية للمدير الفني للفريق مختار مختار.

وأكدت نتيجة المسحة الطبية التي أجراها اللاعبين والجهاز الفني والإداري والعمال، أمس الثلاثاء، بعد اكتشاف 18 حالة مصابة بكورونا، أنها جاءت سلبية لمدرب آخر وتسعة لاعبين آخرين، ويتبقى 7 حالات إيجابية فقط داخل صفوف الفريق العسكري.

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