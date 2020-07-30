الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا لطيف ليلا ونسبة الرطوبة 80%

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقسا مائلا للحرارة رطبا على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع نزول الشبورة المائية صباحا.

كما توقع خبراء الهيئة، أن تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، والطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80% .

ومن المنتظر أن تشهد مناطق شمال وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، وأن يكون الطقس على السواحل الشمالية لطيفا، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، بالقاهرة فالعظمى هي 35 والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25، ومطروح العظمى 28 والصغرى 21، وسوهاج العظمى 43 والصغرى 26، وقنا العظمى 46 والصغرى 28، والأقصر العظمى 45 والصغرى 30، وأسوان العظمى 46 والصغرى 31.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من اليوم الخميس، وحتى الاثنين 3 أغسطس 2020، والتي تتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد، أنه من المنتظر أن تشهد البلاد خلال فترة العيد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2-3 درجة مئوية ليسود طقس حار رطب شمالا شديد الحرارة جنوبا نهارة معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

وأشار البيان إلى استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة (40 - 50% تقريبا) تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، ويصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متفرقة، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس .

ومن المنتظر أن تشهد القاهرة الكبرى اعتبارا من اليوم الخميس، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2-3 درجة مئوية ليسود طقس حار رطب نهارة معتدل ليلا.