تركيا تتذلل لأمريكا بسبب "إف 35": مستعدون لسماع طلباتكم

توتر جديد تشهده العلاقات الأمريكية التركية، خاصة بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي، على تشريع يجبر الرئيس دونالد ترامب، على فرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها لنظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس - 400"، فيما كشفت السلطات التركية عن نيتها الرضوخ للشروط الأمريكية.

من جهته، أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عن رفضه للقرار، مؤكدًا أن لغة التهديد لا تناسب الحلفاء أبدًا، وفي استمالة للنظام الأمريكي، قال "أكار": "من المؤكد أن تركيا وأمريكا ستصلان إلى حل لخلافاتهما" وفقا لموقع "تركيا الآن".

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، رداً علي سحب صفقة مقاتلات "إف - 35" الأمريكية من تركيا بسبب شرائها منظومة الصواريخ الروسية، أوضح أنه رغم توتر العلاقات، فإن هذا لا يمنع أن البلدين تغلبا على كثير من الأزمات منها جائحة "كوفيد 19".

وسبق أن استبعدت الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، من قائمة الدول المشتركة في برنامج مقاتلات "إف - 35" رسميًا، بسبب شراء أنقرة للصواريخ الروسية "إس - 400"، كما رفعت الإدارة الأمريكية" اسم تركيا" من الموقع الرسمي للدول المشتركة في برنامج المقاتلات.

ووفقًا للخبر الذي نشرته جريدة "سنديكا دوت أورج، التركية، فبين وزير الدفاع التركي، أن صفقة الطائرات مهمة لتركيا، كما هي مهمة لأمريكا، معربًا عن استعداد بلاده للجلوس على مائدة المفاوضات بشأن طلبات الإدارة الأمريكية.