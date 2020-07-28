لاعب تركي: أردوغان أبقى على السياسيين بالسجون وأفرج عن مهربي المخدرات

قال أنس كانتر، لاعب كرة السلة التركي، من فلوريد، إنه لدية منصة يحاول استخدامها ليكون صوت الأبرياء الذين لا صوت لهم في تركيا، فهناك العديد من الموجودين بالسجون أبرياء، موضحًا أنه ليس سياسيا ولا يتحدث في السياسية وإنما يتحدث عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وهو يحب تركيا والشعب التركي.

وأضاف "كانتر"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن مشكلته مع نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحاكم الآن، كونه يستغل الدين والإعلام في الدعاية السياسية، مشيدًا بإدانة الكثيرين من قادة العالم وعلماء الدين بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد، فكان يجب على أردوغان احترام الأديان والثقافات الأخرى.

وأشار لاعب كرة السلة التركي، إلى أنه نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قررت الحكومة التركية إطلاق سراح جميع المهربين وتجار المخدرات ومغتصبين النساء والمجرمين، وقرروا الإبقاء على حبس الصحفيين والسياسيين المعتقلين في السجون، وهذا سبب إطلاقه حملة "أنتم أملنا" لإطلاق سراح الأبرياء الموجودين بالسجون التركية.

وأوضح أن أردوغان بدأ يفقد سلطته بعد خسارة الانتخابات في إسطنبول وأنقرة وأزمير، و هناك العديد من التقرير تشير لوجود علاقة بين أردوغان وصهره والتنظيمات الإرهابية وأنه يساعد التنظيمات الإرهابية كتنظيم داعش الإرهابي على سبيل المثال، وعلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أن تتخذ إجراءات ضده وتفرض عليه عقوبات.

وتابع: "أردوغان يقود تركيا كزعيم للمافيا، ولا توجد أي سلطة تعارضه، وعمل أردوغان مع التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط يجعل تركيا تبدو سيئة".