الصحة العالمية ترحب بقرار السعودية بشأن موسم الحج الجارى

رحبت منظمة الصحة العالمية، بقرار السعودية حول حج هذا العام، وسط إجراءات احترازية ووقائية صارمة.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة بالشرق المتوسط أحمد المنظري في تغريدة عبر حساب المنظمة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وأوردتها قناة (العربية) الإخبارية اليوم: "إن قرار المملكة جاء للحفاظ على سلامة الحجاج وتعزيز الأمن الصحي داخل المملكة وخارجها".

وبدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم، مناسكهم وسط ظروف استثنائية وفي ظل إجراءات وقائية وبروتوكولات صحية من قبل الجهات المختصة في السعودية، حيث اتبعت الجهات المعنية كل لإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكولات الوقائية لموسم حج عام 1441هـ.

واعتماد جدول منظم لنقل الحجيج إلى صحن المطاف، بما يضمن تحقيق التباعد المكاني بين كل حاج وآخر، بوضع الحواجز والملصقات الأرضية التي تُحدد مسارات الحركة بشكل آمن وصحي، والتأكد من تطبيق ذلك من خلال المتابعة الدقيقة من المشرفين، مع تعقيم منطقتي "الصحن" و"المسعى" قبل وبعد طواف كل فوج من أفواج الحجاج.

وانتهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منذ وقت مبكر وبحسب خطتها لموسم حج هذا العام من تعقيم المطاف والسعي وكامل المسجد الحرام، بالإضافة إلى تنظيم حجاج بيت الله الحرام في الطواف والسعي بوضع المسافات الآمنة وكذلك إدخالهم على أفواج وبأعداد محدودة وتكثيف الكاميرات الحرارية على الأبواب وتكثيف القوى العاملة سواء عن بعد أو داخل المسجد الحرام.