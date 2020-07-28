وكيل وزارة الحج: تهيئة مساجد المشاعر المقدسة لموسم الحج في ظل كورونا

أشاد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف بالجهود التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تجهيز مساجد المشاعر المقدسة وفق أعلى المعايير الوقائية والإجراءات الاحترازية لسلامة وراحة ضيوف الرحمن تحقيقاً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضح الدكتور الشريف في تصريح له عقب الزيارة التي قام بها اليوم، لمسجد نمرة بمشعر عرفات للوقوف على التجهيزات والخدمات التي جهزتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، والاطلاع على الاستعدادات التي قامت بها الوزارة المتمثلة في جاهزية المسجد ومانُفّذَ ضمن الإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية الواردة من الجهات المختصة ، والتأكد من تركيب الملصقات الإرشادية على مداخل المساجد والأعمدة والمخارج وتجهيزات دورات المياه والتعقيم وغرف العزل والأعمال الكهربائية من إنارة وتكييف داخل المسجد والمرافق التابعة له وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة أنه جرى التنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة منذ وقت مبكر للعمل على اتخاذ التجهيزات اللازمة كافة لإنجاح موسم هذا الحج الاستثنائي، وتهيئة مساجد المشاعر المقدسة بكل ما يلزم لعمل الإجراءات الاحترازية المطلوبة، وتحقيق التباعد الاجتماعي، مشيدًا بتجيهزات الوزارة وحرصها على تهيئة مساجد المشاعر وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما قدم شكره لمعالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على الجهود التي يبذلها معاليه لخدمة بيوت الله والاعتناء بها وتسخير كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن.