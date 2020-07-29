الحبس سنة لـ مجدي عبدالغني في جنحة امتناع عن تسليم ميراث

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، بحبس مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه.

وكانت المحكمة، عاقبت "عبدالغني"، بالحبس والغرامة، وتقدم بمعارضة استئنافية على الحكم، وقضت المحكمة برفضها.

وقال مصدر قضائي، إنه يتبقى لـ"عبدالغني"، درجة تقاضي واحدة، وهي الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف الدقي.