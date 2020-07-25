مجدي عبد الغني يوجه رسالة إلى فاروق جعفر بعد تصريحات "مجاملة الحكام"

رد مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة السابق، على التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها فاروق جعفر، المدير الفني الأسبق للزمالك، حول استعانة الأندية المصرية وكذلك المنتخب بالمجاملات التحكيمية من أجل تحقيق الفوز في المواجهات الأفريقية، خاصة تلك التي تقام في مصر، وتحت الضغط الجماهيري.

وقال مجدي عبدالغني في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "كلام لا يصدقه عقل، وفعلا أي كلام في أي كلام".

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