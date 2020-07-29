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محمود مسلم

اعتقال عناصر من داعش خططوا لاغتيال مسؤولين أمنيين بروسيا

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(أ.ش.أ)
05:10 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
الأمن الفدرالي الروسي يعتقل عناصر من داعش خططوا لاغتيال مسؤولين أمنيين

الأمن الفدرالي الروسي يعتقل عناصر من داعش خططوا لاغتيال مسؤولين أمنيين

اعتقل جهاز الأمن الفدرالي الروسي، مهاجرين من آسيا الوسطى ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي، موضحًا أنهم كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين.

وأضاف الأمن الروسي، في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "وفقا للمعلومات التشغيلية المتاحة، خطط هؤلاء الأشخاص لاغتيال قادة عسكريين وضباط إنفاذ القانون في روسيا الاتحادية، وبعد ذلك كانوا يعتزمون المغادرة إلى منطقة الشرق الأوسط للمشاركة في الدعم المادي والفني لتنظيم داعش، وجرى التحفظ على معدات الاتصالات والبطاقات المصرفية المستخدمة في الأنشطة الإجرامية في مكان إقامتهم".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن عدد الجرائم الإرهابية في البلاد آخذ بالتراجع، حيث جرى تسجيل 4 جرائم إرهابية فقط العام الماضي، وجرى إحباط 57 جريمة أخرى و34 هجومًا إرهابيًا.

ويشمل توصيف فئة الجرائم ذات الطبيعة الإرهابية وقائع التحضير للهجمات والتجنيد في صفوف المنظمات الإرهابية، والدعوات العلنية للإرهاب، واحتجاز رهائن وما شابه ذلك، وجرى التأكيد أن إجراءات البحث التنفيذية وإجراءات التحقيق مستمرة.

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